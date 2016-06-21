На свалке во Львовской области продолжают искать пропавшего коммунальщика
На территории Грибовицкой свалки во Львовской области продолжаются поиски пропавшего работника коммунального хозяйства.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Проводятся поисковые работы пропавшего работника коммунального хозяйства, задействовано 2 экскаватора и 4 чел. (от ГСЧС)", - говорится в сообщении.
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В целом ситуация на территории свалки контролируемая, проводится наблюдение за пожарной обстановкой склона свалки (в случае возникновения потребности - проливка мест выхода дыма из тела свалки).
В ГСЧС отметили, что с начала работ обследована площадь около 15 660 м кв. и пересыпан мусор в секторах - ориентировочно 77 277 м куб.
Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка".
31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.