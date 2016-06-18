Под Измаилом горела свалка

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, 17 июня в 17:13 в службу спасения «101» поступило сообщение, что за пределами села Броска Измаильского района на свалке произошло возгорание.

К месту происшествия прибыли два пожарно-спасательных отделения, которые установили, что горит мусор на площади 400 квадратных метров.

Пожар был полностью ликвидирован в 20:17. К тушению огня было привлечено местное население, предоставившее два трактора, и частное предприятие, предоставившее водовозку и погрузчик.

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Вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Отметим, что экологическая ситуация в селе Броска и самом Измаиле осложнена вспышкой кишечной инфекции, вероятной причиной чего называют загрязнение колодцев из-за подтопления вследствие ливня, прошедшего 14 июня.