Киев поможет Львову в решении проблемы с мусором

С просьбой о такой помощи Андрей Садовый обратился к мэру столицы Виталию Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Понимая, в какой сложной ситуации оказался Львов и его жители мы готовы помочь львовянам. Потому, убежден, что должны поддерживать друг друга, - отметил мэр столицы. — Учитывая, что в летнее время мощности мусоросжигательного завода «Энергия» в Киеве недозагружены, мы можем принять часть мусора на сожжение. А также – направлять на сортировочные линии. Надеюсь, что проблема с мусором в Львове в ближайшее время будет решена», — отметил Виталий Кличко.

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Мэр Львова Андрей Садовый обратился к мэру столицы с письмом, в котором просит помочь с временным хранением части ТБО (твердых бытовых отходов), образующихся на территории Львова. И с гарантией, что такой же объем будет возвращен на новый постоянный Львовский полигон. Виталий Кличко вызвался помочь, но не сохраняя львовский мусор, а сжигая его.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Житомир перестал принимать фуры с мусором для разгрузки Грибовичской свалки возле Львова. Мусор из Львова перестали принимать в Житомире также из-за того, что это вызвало значительный общественный резонанс, отмечают в горсовете.