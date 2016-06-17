Во Львове ищут участок для строительства мусороперерабатывающего завода после "грибовичской трагедии"

Об этом рассказала начальник управления внешнеэкономической деятельности и инвестиций Львовского горсовета Ольга Сивак, передает 032.ua.

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"Есть несколько параллельных мест, которые городской совет прорабатывает. Прежде всего должны поехать инженеры и посмотреть, подходит ли почва, ведь должна быть так сказать примитивная оценка. Это сложные объекты, ведь это не МАФ поставить на асфальте в городе. Мы бы не хотели заранее нагнетать ситуацию, ведь идут исследования, идут разговоры, и очевидно, что прежде всего будут разговоры с обществом", - сказала Сивак.

Напомним, Житомир 17 июня перестал принимать фуры с мусором для разгрузки Грибовичской свалки возле Львова.