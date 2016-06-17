Житомир больше не принимает мусор из Львова, Садовый пообещал забрать уже привезенный (документ, видео)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

«Грибовичскую свалку в определенной степени разгрузили», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Мусор из Львова перестали принимать в Житомире также из-за того, что это вызвало значительный общественный резонанс, отмечают в горсовете.

Там также уточнили, что мэр Львова Садовый пообещал забрать в течение нескольких дней назад мусор, который доставлялся в последнее время из Львова на житомирский полигон.

Об этом мэр Львова сообщил в официальном письме к Житомирскому городскому совету.

«Община города Житомира одной из первых предложила свою помощь. Мы ценим ваше неравнодушие и солидарность с нашей общиной. Понимаем, что каждый город Украины находится в сложной ситуации в вопросе с обращением с мусором. Несмотря на это, вы помогаете. Однако гарантирую, что в дальнейшем такой же объем твердых бытовых отходов, который Львов вывозит в ваш город, будет перевезен на новый постоянный львовский полигон», - говорится в письме Садового.

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Также в пресс-службе Житомирского горсовета отмечают, что Садовый поблагодарил житомирян за понимание и поддержку.

«Это чрезвычайно важно для нас в это непростое время», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в микрорайоне Крошня на окраине Житомира в нескольких сотнях метров от твердого городского полигона бытовых отходов местные жители, общественные активисты протестовали против фур со львовским мусором.

Участники акции рассказали журналистам, что, по их мнению, городской полигон твердых бытовых отходов и так переполнен.

Житомир на этой неделе начал принимать фуры с мусором на утилизацию, чтобы помочь разгрузить Грибовичскую свалку возле Львова.