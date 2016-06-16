Житомир ежедневно принимает около 50 тонн мусора со Львова

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные сегодня были озвучены на сессии Житомирского городского совета.

Как прозвучало на сессии, ежедневно житомирская свалка принимает около 50 тонн мусора из Львова, который ведет также переговоры с другими городами Украины о том, чтобы отгружать мусор на их свалки.

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Бывший секретарь Житомирского городского совета Любовь Цимбалюк на сессии поставила под сомнение безопасность для Житомира таких мероприятий, однако в комментарии журналистам мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что это вполне безопасно.

«По данным специалистов, наш полигон способен принять это мусор. Это поможет Львову в ликвидации последствий пожара на Грибовичской свалке», - сказал он.

Также на сессии прозвучало, что житомирский полигон ежедневно принимает из Львова до 700 кубометров мусора, за что Львов платит ежедневно до 5 тыс. грн.

"Возможности житомирского полигона мусора позволяют помогать львовянам, поскольку в Житомире на свалке действует биогазовая установка, так называемая станция дегазации. Она приспособлена для выработки электроэнергии из выработанного из мусора газа, экономит для Житомира более 100 тыс. грн ежемесячно", - сообщили депутаты на сессии.

Также озвучивалось, что кроме Житомира, мусор из Львова пока везут и в Луцк.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збыранка».

31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено.

7 июня на свалке снова возник пожар, было несколько очагов горения и тления. 10 июня пожар был ликвидирован.