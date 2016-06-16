Мэр Луцка сообщил о прекращении приема мусора из Львова из-за протеста жителей

Об этом он сообщил вечером 15 июня на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром прекратили прием мусора из Львова на полигоне вблизи с. Брище. Такое решение принято в соответствии с категорической позицией жителей села Брище, которые собирались перекрывать дороги. Это у нас модно в последнее время", - написал мэр.

Романюк выразил сожаление, что "жители пошли на поводу у политиков".

"У соседей беда. А мы оставляем их наедине с их проблемами. Это не по-украински", - считает он.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая спасатели ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района возле Львова. На месте пожара произошел сдвиг твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей и эколог. Трех из них нашли мертвыми.

Грибовичская свалка находится всего в 3 километрах от Львова. Ее открыли в 1956 году, а за 60 лет здесь на площади более 30 га накопилось мусора высотой от 50 до 65 метров. Кроме этого, свалка имеет от 3 до 5 озер, где находятся, по разным данным, от 200 до 500 тысяч тонн кислых гудронов. О том, что Грибовичскую свалку надо закрыть, говорят с 1990-х. Однако пока альтернативная площадка для вывоза мусора из Львова и окрестных районов не найдена.

По сообщениям волынских СМИ, в последние дни самосвалы с мусором из Львова направлялись, в частности, и на луций полигон твердых бытовых отходов в Брище. По словам директора КП «Луцккоммунтранс» Валерия Кузьмича, со Львовом было подписано соглашение о вывозе мусора из города на Волынь, и аналогичное соглашение подписано Львовом с 35 городами Украины.