Минэкологии просят поддержать законопроект по отходам упаковки

Данный законопроект предполагает повсеместное внедрение системы раздельного сбора отходов, в частности, отходов упаковки.

Об этом сообщила 13 июня руководитель департамента по вопросам стратегического развития Американской торговой палаты Наталия Плиха на встрече бизнес-ассоциаций с министром экологии и природных ресурсов Остапом Семераком.

"По нашему мнению, система обращения с такими отходами должна быть прозрачной и построенной на рыночных механизмах, а не на фискальных принципах. Решение этой проблемы мы видим в законопроекте №4028, который мы просим Минэкологии поддержать", - сказала Плиха.

Суть данного законопроекта объяснила глава Рабочей группы Американской торговой палаты по вопросам обращения с отходами Анна Таранцова.

"Бизнес поддерживает законопроект, который полностью отвечает Директиве Европейского Союза по обращению с отходами упаковки 2004/12/ЄС. Данным законопроектом предполагается внедрить принцип расширенной ответственности производителя, который показал свою эффективность в большинстве стран Европейского Союза и закреплен в Соглашении об Ассоциации, глава 6 "Окружающая среда", раздел V "Экономическое и отраслевое сотрудничество". Именно такой поход позволяет внедрить раздельный сбор отходов упаковки, значительно сократив захоронения на свалках и полигонах, и не требует повышения тарифов для населения. Отмечу, также, что этот документ нашел полное понимание бизнеса и поддержку многих народных депутатов", - сказала Таранцова.

Выслушав доклад представителей Палаты, министр экологии и природных ресурсов поддержал инициативы бизнес-ассоциаций, которые предполагают внедрение европейских подходов к обращению с твердыми бытовыми отходами.

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Более детальное рассмотрение этих инициатив, по мнению министра, стоит рассмотреть после принятия Национальной стратегии по обращению с отходами.

"Что касается вопроса переработки отходов упаковки и внедрения системы раздельного сбора отходов, я понимаю, что у представителей Американской торговой палаты уже есть сформированное видение и наработанные законопроекты. Мне кажется, что было бы правильно нам сначала разработать и принять Национальную стратегию по обращению с отходами, чтобы видеть общий план: что и как нам перерабатывать?.. Но, и конечно, мы должны добиваться из года в год снижения захоронений на свалках иполигонах", - сказал глава Минэкологии.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля группа народных депутатов предложила Верховной Раде путем принятия законопроекта "Об упаковке и отходах упаковки" обязать украинских производителей и импортеров продукции в таре (упаковке) самостоятельно утилизировать и перерабатывать отходы упаковки, что в свою очередь будет стимулировать использование вторичного сырья в перерабатывающей промышленности.

1 июня Кабинет министров Украины поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии и природных ресурсов провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

Следующим важным этапом государственной политики, по мнению Семерака, должна быть разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца этого года.

9 июня Министерство экологии и природных ресурсов, совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, Министерством экономического развития и торговли и представителями Европейского банка реконструкции и развития начали работу над разработкой Национальной стратегии по обращению с отходами.