Жители львовской улицы Героев Крут жалуются на "мусорные баррикады"

Об этом сообщает ZIK со ссылкой на местных жителей.

Люди говорят, что, несмотря на уверения властей Львова, что в городе проблем с вывозом мусора нет, их улица буквально утопает в отходах. По словам жителей, коммунальщики приезжают сюда забирать мусор только раз в несколько дней и этих "визитов" маловато.

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Отмечается, что о "мусорных баррикадах" на ул. Героев Крут уже сообщал на прошлой неделе.

Как извсетно, 29 мая на Грибовичской свалке загорелся мусор. Во время ликвидации пожара под завалами оказались и погибли четыре человека – трое пожарных и один коммунальщик. Мусор из Львова разрешили вывозить на полигоны других городов. В то же время в соцсетях сообщалось, что жители Сокаля развернули четыре мусоровоза, которые направлялись из Львова.