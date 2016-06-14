На Львовщине загорелась еще одна свалка. На этот раз - в Жидачове. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

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14 июня в 09:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на городской свалке в г. Жидачов, вул. Заводская, 6, Жидачевского района.

На момент прибытия огнеборцев площадь пожара отдельными очагами составила 3,5 га. К ликвидации возгорания привлечено 16 единиц личного состава и 5 единиц спецтехники, а также 2 бульдозера городского коммунального предприятия.

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Идет ликвидация отдельных очагов тления мусора. Открытого пламени нет, пожар проявляется выходом дыма на поверхность. Ситуация контролируемая. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в конце мая спасатели ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района возле Львова.

На месте пожара произошел сдвиг твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей и эколог. Троих из них нашли мертвыми.

Грибовичская свалка находится всего в 3 км от Львова. Ее открыли в 1956 году, а за 60 лет здесь на площади более 30 га накопилась гора мусора высотой от 50 до 65 метров. Кроме этого, свалка имеет от 3 до 5 озер, где сохраняются, по разным данным, от 200 до 500 тысяч тонн кислых гудронов.

О том, что Грибовичскую свалку надо закрыть, говорят с 1990-х. Однако пока альтернативного участка для вывоза мусора из Львова и окрестных районов не нашли.