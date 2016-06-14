На свалке под Львовом в поисках пропавшего коммунальщика пересыпали более 58 тысяч кубических метров мусора.

Об этом 14 июня сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 14 июня от начала работ обследована площадь около 13 240 м. кв. и пересыпано мусора в секторах ориентировочно 58 217 м. куб", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Грибовичской свалке продолжаются поиски пропавшего коммунальщика

На месте происшествия проводится мониторинг пожарной обстановки на склоне свалки.

Отметим, 29 мая на Грибовичской свалке под Львовом возник пожар. Во время тушения пожара 30 мая произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один коммунальщик. Трое мчсников погибли, пропавшего эколога не нашли. По факту оползня открыто уголовное дело.

Тела трех спасателей были найдены под завалами мусора. Поиски работника ЛКП "Збиранка" до сих пор продолжаются.