В Дарницком районе Киева берега озера Тягле превратили в свалку (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Евгений Лоюк.

"Несколько раз вонь от пожаров добиралась в Бортничи. Я 2 раза писал в прокуратуру. Первый раз еще в 2013, когда она только образовывалась, потом в 2014", - говорится в его сообщении.

По его словам, в 2015 много активистов начали с ней бороться.

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"Сейчас свалку вроде прикрыли, но мусор там так и лежит, причем в весьма эпических масштабах. Значительную часть его зарыли в котлованы, вырытые предварительно", - отметил активист.

При этом Лоюк считает, что сейчас трудно предполагать, чем это все обернется для экологии Дарницкого района.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел оползень мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збыранка".

31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). УСБУ во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара.