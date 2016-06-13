На Грибовичской свалке продолжаются поиски пропавшего коммунальщика

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 13 июня на месте происшествия для дежурства и наблюдения находится 23 человека личного состава и 8 единиц техники от ГСЧС Украины. Проводятся поисковые работы пропавшего работника коммунального предприятия", - отметили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збыранка".

31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.

7 июня на свалке снова возник пожар, было несколько очагов горения и тления. 10 июня пожар был ликвидирован.