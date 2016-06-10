Местные органы власти должны помочь Госэконспекции инвентаризировать свалки - глава Минэкологии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины со ссылкой на слова министра Остапа Семерака.

"Мы планируем завершить инвентаризацию свалок за два месяца. Государственная экологическая инспекция с региональными отделениями - это единственный механизм, который есть у нашего министерства. Это не означает, что в течение этих двух месяцев власть на местах должна сидеть и ждать, пока государственная власть предложит пути решения. Местные органы власти должны применять свои ресурсы в пределах полномочий", - сказал министр.

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Также глава Минэкологии подчеркнул, что стоимость утилизации бытовых отходов входит в структуру коммунальных тарифов, следовательно, коммунальные предприятия должны взять на себя ответственность за вывоз мусора.

"Твердые бытовые отходы, их удаление, утилизация и санитарные чистки - это позиции, которые учтены в тарифах за коммунальные услуги. Именно коммунальные предприятия берут на себя ответственность за надлежащий вывоз мусора", - дополнил Семерак.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров Украины поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии и природных ресурсов провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

После этого, Семерак подчеркнул необходимость инвентаризации свалок, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией.

9 июня 2016 года Минэкологии совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, Министерством экономического развития и торговли и представителями Европейского банка реконструкции и развития начали работу над разработкой Национальной стратегии по обращению с отходами.