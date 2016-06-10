Трагедия в Грибовичах: воздух во Львове и возле свалки соответствует нормам, вода в Малехове загрязнена

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, об этом свидетельствуют результаты анализов, проведенных химической лабораторией городского коммунального предприятия «Административно-техническое управление».

Читайте такжеВ КГГА рассказали о ситуации с мусором в столице

По словам руководителя лаборатории Игоря Гуменного, предварительные результаты анализа воздуха экспресс-методом превышений не показали, окончательные результаты будут известны сегодня к концу дня.

«Мы брали пробы в трех точках: первая – при въезде на полигон, вторая – в селе Грибовичи и третья – на границе Львова. Проверяли на наличие таких веществ, как оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, серная кислота и пыль неорганическая. Предварительные результаты анализа превышений допустимых норм не показали», – сказал он.

Гуменной отметил, что для анализа воды сотрудники лаборатории брали пробы из потоков на территории свалки и из местной реки в Грибовичах. Результаты проб будут готовы через пять суток.

Читайте такжеНа свалке под Львовом возобновила работу пожарная авиация

По информации Главного управления Госсанэпидслужбы во Львовской области, в четырех точках жилой застройки села Малехов Жовковского района, которое расположено ближе остальных к месту чрезвычайной ситуации, результаты исследования колодезных вод по микробиологическим и 12 токсикологическим показателям, в т. ч. фенолам, показали, что во всех 4 пробах имеется превышение норм кадмия в 2,8-4,4 раза, и в трех колодцах вода бактериально загрязнена. В поселках вблизи свалки есть централизованное водоснабжение, жители проинформированы об опасности, связанной с использованием колодезной воды.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования образовался оползень мусора, под которым оказались трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия ”Збиранка”.

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело еще одного человека до сих пор не обнаружили. Поисковые работы были приостановлены из-за угрозы возникновения оползня.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Кроме того, УСБУ во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на полигоне вблизи Львова. Основанием для этого стало заявление общественного активиста, который просил расследовать предпосылки возникновения пожара на свалке, к которому, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.