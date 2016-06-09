В ГСЧС планируют сегодня завершить тушение пожара на свалке под Львовом

Об этом он заявил во время совещания с президентом Украины Петром Порошенко, заместителем министра экологии и природных ресурсов Виктором Вакарашем и председателем Государственной экологической инспекции Украины Андреем Заикой относительно ситуации на территории свалки под Львовом, сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам Чечеткина, в тушении пожара, кроме наземных бригад, была задействована авиация. Удалось уменьшить площадь горения с 5 тыс. кв. м до 900.

"Если все меры будут и в дальнейшем предприниматься, то мы планируем сегодня завершить тушение пожара", - сказал Чечеткин.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збыранка".

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено. Поисковые работы приостановлены из-за угрозы возникновения обвала.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

3 июня УСБУ во Львовской области также открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на полигоне вблизи Львова. Основанием для открытия производства стало заявление общественного активиста, который просил расследовать причины возникновения пожара на свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.

Грибовичская свалка функционирует более 55 лет.