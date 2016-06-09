На свалке под Львовом возобновила работу пожарная авиация

Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета.

На это время значительного возгорания нет, однако в некоторых местах тлеет и дымится.

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Накануне для тушения пожара, который вспыхнул с новой силой, привлекли два самолета, из которых за день было совершено 28 сбросов воды - 216 тонн. В 22:00 основные работы по тушению пожара были остановлены. Однако с 23:30 тушили вручную отдельные очаги пожара на участке около 600 м кв., чтобы предотвратить распространение огня на новые территории.

Ночью тушили пожар 4 боевых экипажа, работали до 2:30. А уже сегодня снова привлекли самолеты.