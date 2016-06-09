Украина начала разрабатывать Национальную стратегию по обращению с отходами

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии, ссылаясь на слова министра Остапа Семерака.

«Соответствующая работа в Украине никогда не проводилась, но ее внедрение позволит перезапустить экологическую систему Украины на европейский лад. Мы планируем до конца года завершить подготовку стратегии и написать национальный план обращения с отходами», - сказал министр.

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Также Семерак подчеркнул важность внедрения стимулирующих механизмов для утилизации и вторичной переработки твердых бытовых отходов.

«Я думаю мы будем инициировать перед Кабинетом министров Украины введение стимулирующих методов, таких как «зеленый тариф» или другие меры, чтобы стимулировать не только утилизацию, но и вторичную переработку твердых бытовых отходов, которые пока идут на свалки», - дополнил министр.

Как сообщал УНИАН, 30 мая спасатели ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района возле Львова. Около 15.30 на месте пожара образовался оползень твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей.

1 июня Кабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии и природных ресурсов провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а такжеразработать эффективную систему обращения с ними.

Следующим важным этапом государственной политики, по мнению Семерака, должна быть разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца этого года.