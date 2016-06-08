Новый пожар на Грибовичской свалке: спасатели задействовали авиацию (фото, видео)

Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Львовской области Виталий Туровцев.

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"На заседании комиссии ТЭБ и ЧС принято решение о задействовании авиации ГСЧС. Планируется привлечение двух самолетов. Воду сбросят, чтобы спровоцировать оползень. Только после этих работ будет возможно безопасно провести тушение пожара", - написал он.

Туровцев добавил, что в настоящее время спасатели и техника отведены в безопасное место. Произошло 3 попытки сброса воды: две по 4 тонны и одна на 8 тонн. Однако спровоцировать оползень пока не удалось.

Как сообщалось, на Грибовичской свалке ночью возникло новое возгорание на площади около 700 квадратных метров, а также восьмидесятиметровая трещина.