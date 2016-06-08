На свалке под Львовом возникло повторное возгорание

Об этом сообщил начальник пресс-службы главного управления ГСЧС в Львовской области Виталий Туровцев.

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"По состоянию на 09:00 08.06.16 года продолжается горение мусора отдельными очагами в зоне возможного смещения. Площадь пожара составляет ориентировочно 700 кв. м", - написал Туровцев на своей странице в Faceboоk.

Он также отметил, что на сегодня запланировано внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, 7 июня на свалке образовалась трещина длиной около 80 м, которая может вызвать новый оползень.