На свалке под Львовом возникло повторное возгорание
10:41, 08 июня 2016Мусор
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На Грибовичской свалке под Львовом возникло повторное возгорание, продолжается пожар отдельными очагами общей площадью около 700 кв. метров.
Фото ДСНС
Об этом сообщил начальник пресс-службы главного управления ГСЧС в Львовской области Виталий Туровцев.
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"По состоянию на 09:00 08.06.16 года продолжается горение мусора отдельными очагами в зоне возможного смещения. Площадь пожара составляет ориентировочно 700 кв. м", - написал Туровцев на своей странице в Faceboоk.
Он также отметил, что на сегодня запланировано внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как сообщал УНИАН, 7 июня на свалке образовалась трещина длиной около 80 м, которая может вызвать новый оползень.
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