ОГА: на свалке под Львовом 80-метровая трещина может вызвать новый оползень

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Высота проседание передней части трещины - около 3 м, ширина разлома - 1,5 м, глубина - 2,5 м.

За минувшие сутки на территории свалки дважды возникало горение на площади 50 кв. м и в зоне возможного смещения - на площади 800 кв. м. По состоянию на 7.00 остается горение на площади 550 кв. м.

Читайте такжеЗакрытие Грибовичской свалки: во Львовском горсовете обсуждают вывоз мусора в другие области

В связи с угрозой возникновения оползня мусора и большой опасностью вследствие этого поисково-спасательные работы пропавшего 30 июня работника коммунального предприятия "Збиранка" с привлечением тяжелой техники не проводятся.

Поиски будут возобновлены решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по результатам экспертно-технических заключений.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка".

Читайте такжеПод завалами на свалке возле Львова может находиться еще один человек (фото, видео)

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли. Поисковые работы приостановлены из-за угрозы возникновения оползня.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

УСБУ во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара. Основанием для открытия производства стало заявление общественного активиста, который просил расследовать предпосылки возникновения пожара на свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.

Грибовицкая свалка функционирует свыше 55 лет.