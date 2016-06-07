Садовый просит объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

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В обращении, в частности, указано, что согласно Закону Украины «О зоне чрезвычайной экологической ситуации», такой статус получают территории, где существует угроза жизни и здоровью большого количества людей или причинения значительного материального вреда юридическим, физическим лицам или окружающей природной среде вследствие чрезмерного загрязнения окружающей природной среды, разрушительного влияния стихийных сил природы или других факторов».

По словам Садового, на сегодняшний день существуют две проблемы, связанные с полигоном, - угроза повторного оползня и вывоз мусора.

"На сегодняшний день мы укрепили дамбу и временно стабилизировали ситуацию, но потенциальная угроза для самого водоема и окрестных деревень сохраняется", - говорит Садовый.

Он также подчеркнул, что проблема с вывозом мусора решена лишь временно.

"Временно мы решили проблему и вывозим мусор в другие города области. Есть громады, которые с пониманием относятся к проблеме Львова, а есть такие, где сразу включаются политические влияния. Стоит вопрос о безопасности более чем 700-тысячного города. Мы получили этот полигон в наследство от СССР. Мы имеем четкие планы, как решить ситуацию в комплексе, но нуждаемся в помощи со стороны государства", – заявил Садовый.

Мэр Львова также отметил, что для решения проблем с полигоном необходимо ускорить процедуры согласования со стороны Минрегионстроя проекта сотрудничества с Европейским инвестиционным банком по вопросам рекультивации Грибовичской свалки и строительства завода глубокой переработки мусора.

По словам Садового, соответствующий документ уже два месяца находится на согласовании в Кабмине и Львов имеет шанс стать первым украинским городом, который решит вопрос мусора по европейским стандартам.

Мэр также настаивает на необходимости объективного расследования всех обстоятельств пожара, поскольку «есть все признаки умышленного поджога полигона».

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел оползень мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия ”Збиранка”.

31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

3 июня УСБУ во Львовской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на полигоне вблизи Львова. Основанием для открытия производства стало заявление общественного активиста, который просил расследовать предпосылки возникновения пожара на свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.