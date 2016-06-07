На Грибовичской свалке есть угроза нового оползня, к поискам эколога тяжелую технику не привлекают

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Поисковые работы будут возобновлены решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по результатам экспертно-технических заключений о безопасности проведения поисковых работ.

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Эксперты ГП "Западный экспертно-технический центр гоструда" и ОАО "Горхимпром" провели обследование территории свалки в зоне оползня.

Коммунальное предприятие Львовского городского совета, ЛКП "Збыранка", согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, проводит визуальное наблюдение за верхней частью свалки.

Всего с начала проведения работ уже пересыпано 51 тыс. 457 кубометров мусора. Обследовано площадь около 12 тыс. 262 кв. м.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збыранка".

31 мая троих спасателей нашли мертвыми.

3 июня УСБУ во Львовской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на полигоне вблизи Львова. Основанием для открытия производства стало заявление общественного активиста, который просил расследовать предпосылки возникновения пожара на свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.