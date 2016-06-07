Мусор на Грибовичской свалке будет тлеть месяцами – ГСЧС

Гора мусора на Грибовичской свалке подо Львовом будет тлеть месяцами. Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Виталий Туровцев, сообщает Hromadske.tv.

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"Именно горение происходит внутри горы, поэтому мы можем видеть только тление...а тление продлится месяцами", — сказал Туровцев.

Также он сообщил, что сейчас спасатели приостановили поисковые работы из-за угрозы оползня мусора.

"Фактически, сейчас нам остается только наблюдать, как происходит оползень. Помочь ему невозможно, остановить этот процесс невозможно, остается только наблюдать", — пояснил представитель ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел оползень мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия «Збыранка».

31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

Следственным отделом управления Службы безопасности Украины во Львовской области 3 июня открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на Львовском полигоне переработки твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи Жовковского района.