Закрытие Грибовичской свалки: во Львовском горсовете обсуждают вывоз мусора в другие области

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла несколько решений относительно ситуации с вывозом мусора из города. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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На заседании рассмотрели вариант возможного вывоза мусора изо Львова в соседние области, а для этого необходима площадка, где бы перезагружали мусора с меньших на большие машины. В частности, было принято решение площадку очистительных сооружений временно, при необходимости, использовать для сброса мусора.

"На очистительных сооружениях планируется реконструкция, готовится специальная площадка для проведения этих работ. Но пока она не задействована, то было принято решение использовать его временно, если будет такая необходимость, для сброса мусора", - рассказал директор ЛГКП "Львовводоканал" Валентин Вольский.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия «Збыранка».

31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Следственным отделом управления Службы безопасности Украины во Львовской области 3 июня открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на Львовском полигоне переработки твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи Жовковского района.