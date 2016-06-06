В СЭС сообщили, что воздух в районе Грибовичской свалки соответствует стандартам

Об этом сообщают во Львовском областном центре Госсанэпидемслужбы Украины.

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"Львовский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины 03.06.16. провел отбор проб атмосферного воздуха в населенных пунктах, расположенных в зоне возможного влияния свалки ТБО "Збыранка": в с. Збыранка (ул. Солнечная,33), с. Большие Грибовичи (ул.Степана Бандеры,1), с. Малехов (ул. Садовая, 52), ул. Джона Леннона,39 в г. Львове, а также на площадке на свалке, где сейчас организован оперативный штаб управления спасательными работами и ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении СЭС.

"Согласно результатам исследований, превышения предельно допустимых концентраций фенола, формальдегида, двуокиси азота, оксида углерода и сернистого ангидрида не выявлено", - отметили в СЭС.

Как ранее сообщил председатель Львовской ОГА Олег Синютка. В то же время, по его словам прорыва инфильтрата не будет, ведь дамба существенно укреплена.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия «Збыранка».

31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Следственным отделом управления Службы безопасности Украины во Львовской области 3 июня открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на Львовском полигоне переработки твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи Жовковского района.

Как отмечается в сообщении, основанием для открытия уголовного производства стало заявление львовянина, активиста одной из общественных организаций, который просит спецслужбу расследовать предпосылки возникновения пожара на Грибовичской свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны служебные лица органов местного самоуправления.