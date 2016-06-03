Минэкологии вместе с ЕБРР разрабатывают стратегию обращения с промышленными отходами

Об этом заявил сегодня во время рабочего визита в Запорожскую область министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

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По его словам, внедрение в Украине европейских стандартов обращения с отходами предусматривает, в частности предоставление возможности каждому гражданину режиме on-line ознакомиться с экологической ситуацией в любом регионе Украины.

«Мы задекларировали создание on-line платформы в министерстве экологии. И мы хотим, что бы на этой платформе были доступны в режиме on-line данные по каждому счетчику выбросов пыли, газа и т.д. И что бы в перспективе каждый человек имел доступ к данной системе», - сообщил Семерак во время визита на МК «Запорожсталь», где подобная система on-line контроля за объемами выбросов загрязняющих веществ уже функционирует в автономном режиме.

При этом Семерак отметил, что «внедрение МК «Запорожсталь» новых современных газоочистительных установок с приборами автоматического контроля за объемами выбросов загрязняющих веществ можно рассматривать как пилотный проект и основу для создания такой общегосударственной системы».

При этом министр экологии и природных ресурсов акцентировал внимание на том, что создаваться подобная система автоматического on-line контроля за объемами выбросов загрязняющих веществ должна не за бюджетные средства, а за счет предприятий-загрязнителей.

И участие в этом конкретном проекте, как и в целом участие в программах, направленных на снижение уровня загрязнения окружающей среды в результате промпроизводства, должно быть выгодно производителям.

«Позиция Минэкологии, на сегодняшний день заключается в стимулировании производителей к действиям, направленным на снижение нагрузки на окружающую среду. И я считаю, что это правильным», - заявил Семерак.

Он также отметил, что завершить разработку национальной стратегии обращения с отходами промпроизводства министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует совместно с ЕБРР до конца года.

Как сообщал УНИАН, министерство экологии и природных ресурсов Украины запустило электронный сервис для подачи декларации об отходах для субъектов хозяйственной деятельности. По данным министерства, этот электронный сервис позволяет субъекту хозяйственной деятельности обратиться и заполнить регистрационную форму, предоставить соответствующие данные для органа, который принимает и регистрирует декларацию об отходах.