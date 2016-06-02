Обвал на Грибовичской свалке: мусор из Львова вывозят за сотню километров (видео)
Перевозчики не успевают совершать необходимое количество рейсов.
После трагедии на Грибовичской свалке под Львовом мусор из города начали вывозить на соседние полигоны твердых отходов: в Бродовский, Самборский, Мостиский районы. Об этом сообщает Zahid.net.
Читайте такжеПравоохранители выдвинули две версии причин катастрофы на свалке возле Львова
"Это очень будет тяжело и опять же не будет стоить очень дорого, соответственно, надо искать какие-то альтернативы где ближе", ― отметил руководитель отдела логистики перевозчика мусора Андрей Слонский.
Кроме того, из-за сбитых графиков не все контейнеры успевают вовремя вытряхнуть, ведь на дорогу к полигонам уходит около четырех часов. Сегодня на Грибовичской свалке городские чиновники собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям, сейчас уверяют, что все под контролем и в мусоре город не утонет.
"Сейчас все под контролем, помогают люди, предприниматели и работают круглосуточно, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций", — рассказала член комиссии по чрезвычайным ситуациям Ирина Маруняк.
Издание "Варианты Львов" обнародовало видеозапись с беспилотника, на котором видно трещину на горе мусора возле Грибовичей, из-за которой вчера приостанавливали поиски пожарных и эколога.
Как стало известно сегодня, Львов получит на 25 лет кредит от ЕБРР: 10 млн евро на строительство мусороперерабатывающего завода и еще 30 млн евро кредита банк предоставит для рекультивации Грибовичской свалки.
Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог, сотрудник Львовского коммунального предприятия "Збиранка".
Спасателя Андрея Вненкевича похоронили в городе Жолква, а Юрия Рыжего - в городе Рава-Русская Жовкивского района. Прощание с третьим погибшим спасателем Богданом Юнком запланировано на 2 июня.
Местный сельсовет полностью закрыла Грибовичскую свалку с 1 июня из-за трагедии.