Обвал на Грибовичской свалке: мусор из Львова вывозят за сотню километров (видео)

После трагедии на Грибовичской свалке под Львовом мусор из города начали вывозить на соседние полигоны твердых отходов: в Бродовский, Самборский, Мостиский районы. Об этом сообщает Zahid.net.

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"Это очень будет тяжело и опять же не будет стоить очень дорого, соответственно, надо искать какие-то альтернативы где ближе", ― отметил руководитель отдела логистики перевозчика мусора Андрей Слонский.

Кроме того, из-за сбитых графиков не все контейнеры успевают вовремя вытряхнуть, ведь на дорогу к полигонам уходит около четырех часов. Сегодня на Грибовичской свалке городские чиновники собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям, сейчас уверяют, что все под контролем и в мусоре город не утонет.

"Сейчас все под контролем, помогают люди, предприниматели и работают круглосуточно, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций", — рассказала член комиссии по чрезвычайным ситуациям Ирина Маруняк.

Издание "Варианты Львов" обнародовало видеозапись с беспилотника, на котором видно трещину на горе мусора возле Грибовичей, из-за которой вчера приостанавливали поиски пожарных и эколога.

Как стало известно сегодня, Львов получит на 25 лет кредит от ЕБРР: 10 млн евро на строительство мусороперерабатывающего завода и еще 30 млн евро кредита банк предоставит для рекультивации Грибовичской свалки.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог, сотрудник Львовского коммунального предприятия "Збиранка".

Спасателя Андрея Вненкевича похоронили в городе Жолква, а Юрия Рыжего - в городе Рава-Русская Жовкивского района. Прощание с третьим погибшим спасателем Богданом Юнком запланировано на 2 июня.

Местный сельсовет полностью закрыла Грибовичскую свалку с 1 июня из-за трагедии.