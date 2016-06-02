Трагедия на Львовщине: сельсовет навсегда закрыл Грибовичскую свалку, унесшую жизни украинских спасателей

Об этом заявил сельский голова Больших Грибовичей Игорь Питель, передает Galinfo.

Местные жители уже заявили, что не пропустят на свалку ни одной машины с мусором не только из Львова, но и из других населенных пунктов.

"Судя по тому, что говорит общество и какое решение сельского совета - с 1 июня навсегда закрыть свалку - надеяться на дальнейший вывоз мусора на Грибовицкую свалку не стоит. Решение сельского совета было принято по требованию общины. Были депутаты, были местные жители", - сказал он.

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Он отметил, что в своем решении депутаты руководствовались постановлением главного санитарного врача Львовской области еще с 2004 года.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог, сотрудник Львовского коммунального предприятия «Збыранка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, спасателя Андрея Вненкевича похоронили в городе Жовква, а Юрия Рыжего - в городе Рава-Русская Жовкивского района. Прощание с третьим погибшим спасателем Богданом Юнком было запланировано на 2 июня.