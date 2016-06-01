Министр экологии инициирует проверки всех свалок в Украине

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на своей странице в Facebook.

По словам Семерака, ситуация со свалкой в Грибовичах - это последствия отсутствия адекватного обращения с мусором. "И органы местного самоуправления, и Минрегионстрой, и, конечно, Минэкологии, не выработали общих правил обращения с твердыми бытовыми отходами", - написал министр.

Читайте такжеОбвал на свалке под Львовом: местные власти назвали сумму необходимую для предотвращения экологической катастрофы

"Совместно с ЕБРР мы уже начали эту работу в Минприроды. На конец года планируем выйти на два документа - Стратегию и Национальный план обращения с отходами. Но, конечно, сейчас проблему Грибовичей это не решит. Пока невозможно даже оценить масштабы экологического ущерба", - говорится в сообщении.

Семерак отметил, что обратился к правительству с предложением дать поручения ряду ответственных министерств проверить все такие места. При этом он подчеркнул, что ни органы местного самоуправления, ни Госэкоинспекция не могут назвать точного количества свалок, которые есть на территории страны.

"Нужно сформировать перечень перегруженных свалок, тех, которые требуют закрытия из-за несоответствия нормам природоохранного законодательства. Также органы местного самоуправления должны предоставить информацию об утвержденных схемах санитарной очистки населенных пунктов", - сообщил Семерак.

Читайте такжеВ пригороде Львова из-за повреждения дамбы отходы свалки попали в реку

"Госэкоинспекция - неэффективный орган, который не отвечает современным требованиям экобезопасности. Ни свалки, ни вырубка леса, ни охрана воды и воздуха - нет сферы, с которой экоинспекторы бы справились. Эту структуру мы реформируем", - подытожил министр экологии.

Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего сотрудника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали спасатели.