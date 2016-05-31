Обвал на свалке под Львовом: местные власти назвали сумму необходимую для предотвращения экологической катастрофы

Как передает корреспондент УНИАН, подробности спасательной операции во время брифинга рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

«На сегодняшний день мы имеем информацию о трех спасателях и имеем информацию, что исчез наш эколог из ЛКП. Мы не имеем точной информации, что он находится под завалом, но есть его одежда, в которой он пришел на работу, он переоделся в спецодежду и со вчерашнего вечера его не найти. Мы предполагаем, что он тоже может быть под этими завалами», - сказал Садовый.

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Садовый также отметил, что большой проблемой остается инфильтрат на территории свалки, поскольку «возникла угроза неконтролируемой ситуации» из-за его возможного вытекания.

«Работаем над укреплением дамбы. И сегодня я буду просить депутатов городского совета выделить 14 млн грн из резервного фонда на укрепление дамбы и огораживание самой территории”, - отметил он.

Садовый попросил воздержаться от намеренного обострения и политизации комментариев вокруг ситуации с полигоном.

”Я просил бы воздержаться от остроты, пока не найдем людей. Найдем людей – будем делать разбор полетов”, - отметил он.

Садовый сообщил, что ”мусор в городе вывозится и будет вывозиться, мы нашли альтернативные возможности на данное время».

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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусора, под который попали люди. По данным департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, под завалом оказались трое спасателей ГСЧС и работник львовского коммунального предприятия “Збиранка”, которое занимается эксплуатацией городской свалки в селе Большие Грибовичи.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 УКУ (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Поисково-спасательные работы продолжаются, в них задействовано 475 человек и 63 единицы техники, а также кинологические расчеты.