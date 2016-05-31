На Виннитчине состоялось выездное совещание по вопросам развития украино-молдавских отношений

Об этом сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.

На рассмотрение партнеров были вынесены вопросы сотрудничества в реализации проекта по благоустройству экологического состояния акватории и прибрежной зоны реки Днестр, урегулирование экологических и имущественных позиций, связанных с функционированием очистительных сооружений города Сороки, и реализации проекта по строительству автомобильного моста через Днестр в районе Ямполя и села Косеуци.

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Касаясь проблематики очистных сооружений, расположенных вблизи Цекиновки и находящихся на балансе Сорокского водоканала, председатель Сорокского района Михай Мицу сообщил, что, согласно заключению Министерства экологии Республики Молдова, восстановлению эти сооружения не подлежат. Украинская сторона выразила заинтересованность в ликвидации объекта, исчерпавшего свой ресурс, и соответствующей рекультивации земельного участка. Как вариант решения этого вопроса жители города предложили передать очистные сооружения на баланс областного Совета и уже дальше работать над восстановлением почвенного покрова указанной территории.

Одной из ключевых позиций встречи было обсуждение перспектив строительства автомобильного моста сообщением Ямполь – Косэуцы. Для наглядного ознакомления с проблематикой участники совещания рассмотрели картосхемы обоих государств и ориентировочный маршрут дорог, прилягающих к сооружениям. Как показали предварительные выводы, для строительства моста стратегического значения необходимо построить около 118 км новой дороги до Немирова (Винницкая область).

В ходе переговоров председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий отметил важность осуществления технико-экономического расчета, чтобы специалисты определили целесообразность строительства и будущую технологию и конструкцию моста. Кроме того, Валерий Коровий посоветовал создать презентации, которые демонстрировали бы позитивную экономическую, туристическую и трансграничную привлекательность созданной сооружения. Подобные материалы, по его убеждению, пригодились бы при встрече транспортных министерств двух стран, которая вскоре будет инициирована.

Во время встречи участники совещания пришли к общему выводу, что после обсуждения вопроса в транспортных министерствах обеих стран, стоит снова собрать ранее подписаны меморандумы о сотрудничестве, соответствующие письма и передать их на рассмотрение руководства государств для окончательного решения вопроса.