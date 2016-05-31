Под Львовом вблизи Грибовичской свалки треснула дамба с гудронами (видео)

Еще накануне спасатели сообщали об опасности ее прорыва, говорится в сюжете ТСН.

В дамбе сейчас находятся сотни тысяч тонн опасных отходов. Поэтому техника работает и на ней.

"Всю ночь шли работы по укреплению дамбы, которая также дала трещину, чтобы исключить утечку инфильтратов", - рассказал Александр Гостищев, руководитель Жовковского отделение полиции.

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В соцсетях даже началась легкая паника среди жителей Львова, потому что люди жаловались на воду темного цвета с кранов.

По состоянию на утро эта информация не подтверждается.

Несмотря на ночной ливень, время от времени на свалке снова возникает пожар, который сразу ликвидируют. Сейчас на месте оползня работают медики, свыше 60 единиц техники и почти полтысячи людей.