Экологи уверяют, что угрозы из-за пожара на Грибовичской свалке нет

Об этом сообщает zaxid.net.

«Пожар ликвидирован, но есть еще тление в наскладованных слоях. Сейчас какой либо угрозы нет для населения, но во время горения вредные химические вещества могли попасть в атмосферный воздух», – пояснил директор областного департамента экологии и природных ресурсов Руслан Гречаник.

За пожар на полигоне ЛКП «Збиранка» грозит штраф. Но куда хуже последствия могут быть от блокирования вывоза мусора. В настоящее время Львов еще не утопает в отходах, однако в некоторых районах мусорные площадки уже переполнены. Местные жители перекрыли въезд на полигон и перестали пропускать мусоровозы.

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Вместе с тем, «АВЕ Львов», крупнейшая из компаний, которые обеспечивают вывоз мусора из Львова, сообщает о проблемах, связанных с чрезвычайной ситуацией на свалке.

"Просим извинения за временные неудобства которые возникли в связи с невозможностью проведения полноценного забора отходов в г. Львове. Данная ситуация возникла как следствие пожара на свалке вблизи с. Большие Грибовичи. Как только функционирование свалки будет восстановлено, нами будет оперативно обеспечен качественный и надлежащий сбор отходов в г.Львове", - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром спасатели ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района возле Львова.

Около 15.30 на месте пожара произошел сдвиг твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей. Впоследствии появилась информация, что под завалами находятся четыре человека.

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Грибовичская свалка находится всего в 3 км от Львова. Его открыли в 1956 году, а за 60 лет здесь на площади более 30 га накопилось мусора высотой от 50 до 65 метров. Кроме этого, свалка имеет от 3 до 5 озер, где сохраняются, по разным данным, от 200 до 500 тысяч тонн кислых гудронов.

О том, что Грибовичскую свалку надо закрыть, говорят с 1990-х. Однако пока альтернативного участка для вывоза мусора из Львова и окрестных районов не нашли.