Экологи уверяют, что угрозы из-за пожара на Грибовичской свалке нет
За ситуацией на Грибовичской свалке следят экологи. Они уверяют, что угрозы ни для жителей Грибовичей, ни для львовян сейчас нет.
Об этом сообщает zaxid.net.
«Пожар ликвидирован, но есть еще тление в наскладованных слоях. Сейчас какой либо угрозы нет для населения, но во время горения вредные химические вещества могли попасть в атмосферный воздух», – пояснил директор областного департамента экологии и природных ресурсов Руслан Гречаник.
За пожар на полигоне ЛКП «Збиранка» грозит штраф. Но куда хуже последствия могут быть от блокирования вывоза мусора. В настоящее время Львов еще не утопает в отходах, однако в некоторых районах мусорные площадки уже переполнены. Местные жители перекрыли въезд на полигон и перестали пропускать мусоровозы.
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Вместе с тем, «АВЕ Львов», крупнейшая из компаний, которые обеспечивают вывоз мусора из Львова, сообщает о проблемах, связанных с чрезвычайной ситуацией на свалке.
"Просим извинения за временные неудобства которые возникли в связи с невозможностью проведения полноценного забора отходов в г. Львове. Данная ситуация возникла как следствие пожара на свалке вблизи с. Большие Грибовичи. Как только функционирование свалки будет восстановлено, нами будет оперативно обеспечен качественный и надлежащий сбор отходов в г.Львове", - сообщили в компании.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром спасатели ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района возле Львова.
Около 15.30 на месте пожара произошел сдвиг твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей. Впоследствии появилась информация, что под завалами находятся четыре человека.
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Грибовичская свалка находится всего в 3 км от Львова. Его открыли в 1956 году, а за 60 лет здесь на площади более 30 га накопилось мусора высотой от 50 до 65 метров. Кроме этого, свалка имеет от 3 до 5 озер, где сохраняются, по разным данным, от 200 до 500 тысяч тонн кислых гудронов.
О том, что Грибовичскую свалку надо закрыть, говорят с 1990-х. Однако пока альтернативного участка для вывоза мусора из Львова и окрестных районов не нашли.