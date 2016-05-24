Новый глава Луганщины раскритиковал коммунальщиков Северодонецка за невывоз мусора

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной ВГА, сегодня, 24 мая, во время аппаратного совещания Гарбуз, в частности, выступил с резкой критикой работы коммунальных служб Северодонецка.

"Представители местной власти спекулируют политическими амбициями, и не могут навести порядок в городе. Северодонецк не готов к празднованию Дня города", - отметил он.

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Гарбуз добавил, что дает неделю руководству города на исправление ситуации.

"Если за неделю вы не наведете порядок в городе - это сделаю я", - подчеркнул губернатор.