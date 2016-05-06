В Днепропетровске собак будут выгуливать по ирландским законам

Как рассказал журналисту 056.ua заместитель городского головы Михаил Лысенко, нашумевшее постановление о запрете выгуливать собак в парках - всего лишь типовой документ, который подписывают во всех городах Украины ежегодно.

Тем не менее, в Днепропетровске нет специальных зон для этого. Поэтому животных можно выгуливать в парках, но нужно за ними убирать.

"Нет ничего зазорного в том, чтобы взять с собой несколько пакетов и убрать за домашним любимцем. Я сам так делаю, когда гуляю со своим американским бульдогом. Периодически ко мне поступают предложения установить специальные стойки с пакетами в парках. Как показал опыт в другом городе, это нерационально. За ночь пакеты просто крадут, и все", - рассказал Лысенко.

Новые правила будут касаться и экзотических животных.

"Основное внимание мы уделил собакам, но и о других животных не забудем. Например, я лично знаю человека, который выгуливает на Красном камне пони", - говорит зам городского головы.

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Многие правила, которые действуют сегодня, уже устарели. Например, по законодательству 80-х больных или агрессивных животных нужно сдавать дворнику.

Следить за исполнением новых правил, которые опубликуют в августе, будут правоохранители.

Если в основу новых правил содержания животных ляжет опыт Ирландии, то днепропетровским "собачникам" придется узнать много нового об уходе за своими питомцами.

При этом в контексте ситуации с бездомными собакаим, в днепропетровском КП по борьбе с бездомными животными появилось собственное помещение возле "Каравана".

"В день они стерилизуют около 5-6 собак. Конечно, это очень мало. Нужно поднять показатели хотя бы до 30 в день. Недавно был случай: пьяный вышел гулять со среднеазиатской овчаркой и уснул на тротуаре. Собака охраняла его и никому не давала прохода. Полицейские вызвали специалистов, животное обездвижили и увезли в питомник. Через несколько дней хозяин за ним вернулся", - рассказывает Лысенко.