На Днепропетровщине преступники сливали в землю опасные отходы

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

Впоследствии используя эту лицензию, другой член группы подписывал договоры с предприятиями на утилизацию отходов на территории Днепропетровской области. Еще один мужчина снимал грузовые автомобили, контролировал вывоз и слив опасных отходов. Всего в состав группы входило трое человек.

Читайте такжеМероприятия по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС (фоторепортаж)

Однако 19 апреля этого года сотрудники уголовного розыска зафиксировали факт слива отходов производства в почву на территории пгт. Юбилейное. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на автомобиль и привлечении должностных лиц общества к уголовной ответственности.

"В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет", - рассказали в полиции.

Читайте такжеУченые оценили количество информации, извлекаемой из Вселенной