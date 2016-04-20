На Луганщине расследуют загрязнение 6,6 га земель промышленными отходами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, по расчетам областной Государственной экологической инспекции размер ущерба, причиненного государству в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, составил почти 53 млн грн.

По данным пресс-службы СБУ, частное предприятие, зарегистрированное в соседней области, организовало переработку вторичных отходов без соответствующих разрешительных документов на самовольно захваченном земельном участке поселкового совета.

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Начато досудебное расследование по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых налогами минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ход досудебного расследования контролируется прокуратурой области.