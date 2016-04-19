В Финляндии разработали роботизированные машины для сбора мусора (видео)
21:43, 19 апреля 2016Мусор
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Теперь один водитель за смену может опустошить 600 баков. Раньше экипаж из трех человек справлялся с сотней.
В Финляндии разработали роботизированные машины для сбора мусора / Скриншот
В Финляндии разработали систему, которая позволяет в разы ускорить сбор отсортированного мусора. Об этом пишет местное издание Yle.
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В Австралии, где применяют эту технологию, мусор разного типа выбрасывается в баки с крышками разного цвета, которые соответствуют цвету собирающей этот тип мусора машины. При этом раньше с водителем мусоровоза ездили два помощника, опрокидывавших содержимое мусорных баков в контейнер.
Если раньше за смену три человека могли собрать мусор из ста баков, то теперь один водитель опустошает 600 баков в день.
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