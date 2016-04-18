23 апреля состоится масштабная экологическая акция "Сделаем Украину чистой вместе!"
23 апреля в 10.00 на всей территории Украины пройдет самая масштабная ежегодная всеукраинская социально-экологическая акция «Сделаем Украину чистой вместе!», которая проходит под патронатом супруги президента Украины Марины Порошенко.
Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации благотворителей Украины.
Целью мероприятия является формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде, правильного обращения с отходами, уборка и благоустройства засоренных зеленых зон, а также мест общественного отдыха.
Ожидается, что в 2016 году к акции, которая охватит более 5 тыс. различных локаций, присоединятся около 700 тыс. участников по всей территории Украины.
«В акции принимают участие граждане, общественные организации, коммерческие компании и государственные предприятия, сотрудники которых присоединяются на уровне корпоративной социальной ответственности, и известные личности», - говорится в сообщении.
Как отмечают в ассоциации, «чтобы присоединиться к акции «Сделаем Украину чистой вместе!», надо заполнить форму регистрации на сайте letsdoitukraine.org, выбрать или предложить ближайшую локацию и, взяв необходимый инвентарь, выйти на наибольшую толоку страны».
Вместе с акцией состоится всеукраинский экологический фестиваль «Чистоfest», форумы, круглые столы, эко-тренинги, просветительские мероприятия, конференции и другие инициативы.
Инициатором и главным организатором акции «Сделаем Украину чистой вместе!» является общественная организация «Let's do it, Ukraine!» (LDU). Эта организация является частью всемирного движения «Let's do It! World», объединяющая более 14 млн человек в 112 странах, которые ежегодно в определенный день выходят на уборку в своей стране, чтобы заботиться об экологии планеты.