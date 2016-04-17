На Житомирщине из-за загрязнения двух рек объявили чрезвычайную ситуацию

Как сообщает сайт Барановской райгосадминистрации, объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня в связи с загрязнением рек Случь и Хомора.

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"Строго запрещается использовать для любых нужд воду из рек, поить животных, потреблять в пищу рыбу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области по факту загрязнения указанных рек открыли уголовное дело.