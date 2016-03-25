Минэкологии инициирует введение 5-ступенчатой иерархии обращения с отходами

«Мы предлагаем закрепить европейскую практику – 5-ступенчатую иерархию обращения с отходами. В европейском законодательстве установлен такой приоритет: сначала должны быть приняты все меры для предотвращения образования отходов. Следующий приоритет – это подготовка отходов к повторному использованию. Все, что можно использовать дважды, должно быть использовано дважды. Дальше идет переработка всего, что может быть полезным. Также из переработанных отходов можно сделать топливо или выработать энергию. И только последним приоритетом является отправка отходов на свалку», - сказала она.

Коломиец отметила, что в Украине ситуация полностью противоположная: большая часть отходов направляется на свалку, а меньшая часть перерабатывается. По ее словам, в нашей стране на переработку отправляется только 3-8% всех отходов, тогда как в странах Европейского Союза – больше 60%.

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«Также важным аспектом законопроекта является принцип расширенной ответственности производителя. Она может распространяться, к примеру, на производителей батареек. Тот, кто произвел или привез батарейки в Украину, должен позаботиться о том, чтобы была организована система сбора и их переработки», - добавила замминистра.

Коломиец отметила, что реализация этой нормы предусматривает разные модели: или производитель самостоятельно будет создавать условия для переработки таких продуктов, или будет внедрен фискальный механизм в виде экологического налога.

Кроме того, она сообщила, что Минэкологии совместно с немецким фондом GIZ, Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерством экономического развития и торговли создало консорциум, для того чтобы в 2016 году разработать полноценную стратегию обращения с отходами и план действий в этой сфере.