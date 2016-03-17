Винницкая область получила грант от Италии на усовершенствование управления отходами

Как сообщает Винницкая обладминистрация, эта область - единственная среди областей Украины, которая получила в 2015 году грант на реализацию совместного проекта с итальянской стороной в области управления отходами.

Проект финансируется МИД Италии, "что является ярким примером дружбы двух стран и демонстрирует желание Италии помочь регионам Украины в трансформационном периоде".

Общая стоимость выигранного проекта составляет 79,7 тысячи евро, грантовые средства составляют 39,8 тысячи евро, остальное – собственный вклад участников проекта. Проект будет реализовываться в течение 18 месяцев (с 1 февраля 2016 по 31 августа 2017 года).

Винницкая облгосадминистрация и КУП «ЭКОВИН» выступили партнерами в проекте. Главными грантодателями были итальянские Contarina S.p.A., Агентство по сотрудничеству и развитию и Аграрная школа парка Монцы.

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Целью проекта является укрепление административных структур на областном и местном уровнях (в том числе помощь в подготовке стратегий развития, осуществлении мер по обеспечению транспарентности (прозрачности) системы финансов местной власти и развития человеческих ресурсов для сотрудников администрации.

В рамках проекта планируется прежде всего облегчить процесс согласования украинских национальных стратегий по управлению отходами с директивами ЕС с проведением ряда мероприятий; поддержать развитие Плана по управлению отходами для Винницкой области с многосторонним анализом, идентификацией стратегии по сокращению загрязнения окружающей среды и отходов производства; осуществить повышение потенциала в сфере управления отходами, то есть предусмотрено обучение должностных лиц всех уровней, руководителей и специалистов для улучшения компетенции по управлению отходами. В частности, в проекте предусмотрена ознакомительная поездка в Италию; проведение кампании по повышению осведомленности на уровне общин в Винницкой области по классификации отходов, сокращению отходов и сегрегации материалов в свете нового Плана по управлению отходами для Винницкой области.

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1-3 марта в Винницкой области находилась делегация из Италии в рамках проекта «Наращивание потенциала и передача знаний в управлении отходами». В рамках ее визита был подписан меморандум о сотрудничестве между Винниччиной и Агентством по сотрудничеству и развитию Италии.