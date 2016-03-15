В Санкт-Петербурге из-за прорыва дамбы в Неву вытекло 2 тысячи кубометров нечистот - СМИ

Об этом заявил директор полигона Виктор Колядов, передает Росбалт.

Прорыв второй дамбы произошел примерно в 22:30 10 марта. Информация о произошедшем, как утверждают экологи, отражена в «журнале охраны». «Пробоину» размером примерно 40-60 см удалось залатать в течение часа с помощью экскаватора. В разговорах с активистами факт прорыва подтверждали и рабочие полигона.

Экологи отмечают, что в Неву могло попасть до 2 тыс. кубометров загрязненных стоков. Обнаружить их не удалось потому, что сигнал о прорыве поступил слишком поздно. Расстояние до Невы воды преодолевают менее чем за шесть часов.