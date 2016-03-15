В Санкт-Петербурге из-за прорыва дамбы в Неву вытекло 2 тысячи кубометров нечистот - СМИ
14:27, 15 марта 2016Мусор
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В Санкт-Петербурге 10 марта произошел прорыв защитной дамбы на полигоне «Красный Бор» и часть ядовитых стоков через кольцевой канал попала в Неву.
rosbalt.ru
Об этом заявил директор полигона Виктор Колядов, передает Росбалт.
Прорыв второй дамбы произошел примерно в 22:30 10 марта. Информация о произошедшем, как утверждают экологи, отражена в «журнале охраны». «Пробоину» размером примерно 40-60 см удалось залатать в течение часа с помощью экскаватора. В разговорах с активистами факт прорыва подтверждали и рабочие полигона.
Экологи отмечают, что в Неву могло попасть до 2 тыс. кубометров загрязненных стоков. Обнаружить их не удалось потому, что сигнал о прорыве поступил слишком поздно. Расстояние до Невы воды преодолевают менее чем за шесть часов.
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