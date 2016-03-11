Японские специалисты обнаружили бактерию, которая может поедать пластик - СМИ

Микроорганизм был открыт группой исследователей из Университета Кейо и ряда других центров, которые обнародовали результаты своей работы в международном научном журнале Science, сообщает ТАСС.

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Ежегодно в мире производится более 50 млн тонн пластика ПЭТ, который до сих пор утилизируют лишь путем сложного химического процесса, что требует значительных затрат энергии. Считалось также, что это вещество не боится микроорганизмов. Однако японские исследователи обнаружили бактерию, которая с помощью двух ферментов, выделяемых ею, поедает ПЭТ, используя его как источник энергии. При этом она разлагает пластик на двуокись углерода и воду.

Во время экспериментов бактерия практически полностью уничтожила за две недели тонкую пленку, изготовленную из ПЭТ.

В то же время, как заявил журналистам представитель группы исследователей Сеске Йосида из Университета Кейо, потребуется еще немало времени, чтобы разработать реальные промышленные технологииутилизации такого пластика с помощью микроорганизмов.