Черниговский горсовет просит парламент запретить продажу полиэтиленовых пакетов

Черниговский городской совет просит Верховную Раду Украины на законодательном уровне запретить продажу полиэтиленовых пакетов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к председателю ВР было принято сегодня во время продолжения заседания сессии горсовета, которая началась 25 февраля.

Обращение стало реализацией первой электронной петиции горожан на имя городского головы Чернигова Владислава Атрошенко (петицию поддержали 336 человек при необходимых 250 голосах).

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По информации юридического отдела горсовета, органы местного самоуправления не могут устанавливать запрет на оборот товаров на территории соответствующей административно-территориальной единицы, а также определять ответственность субъектов предпринимательства за нарушение таких предписаний. Поэтому городской совет обратился к парламенту с просьбой решить затронутую в обращении проблему, поскольку полиэтиленовые пакеты являются экологически опасными.

"Во многих странах наблюдается введение законодательного ограничения производства и использования полиэтиленовых пакетов и упаковки, применение более жестких фискальных механизмов (пошлин и налогов), что в целом способствует постепенному замещению таких упаковочных материалов экологически безопасными", - указывается в тексте обращения.

Также в обращении отмечается, что на рассмотрении парламента находится законопроект "Об ограничении производства, использования, ввоза и распространения полимерных пакетов". Черниговский городской совет его поддерживает и просит обеспечить принятие закона, предметом регулирования которого станут правоотношения в сфере производства, использования и утилизации полиэтиленовых пакетов.