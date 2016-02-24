Исследователи предложили создать дешевые зеленые батареи на гнилых яблоках

Изобретение может найти применение в сетевом хранении энергии и, после дальнейшего развития, конкурировать с литий-ионными аккумуляторами для питания портативной электроники и небольших электромобилей.

Неправильный размер, неравномерный цвет или с другими внешними недостатками, такие яблоки часто отбраковываются после сбора урожая и отправляются прямо в утилизацию, так как слишком быстро портятся, чтобы даже использоваться в качестве корма для скота, пишет facepla.net.

Команда во главе с профессором Стефано Пассерини (Stefano Passerini) и доктором Даниэлем Буххольц (Daniel Bucholz), однако, нашла новое назначение этим яблокам, высушивая и используя их содержимое, которое на 95 процентов является углеродом, чтобы создать «гиперплотный углерод», дешевый, но высокопроизводительный электродный материал.

Созданный анод на основе углерода имеет удельную емкость 230 мАч / г и демонстрирует незначительную деградацию даже после 1000 циклов зарядки и разрядки. Кулоновская эффективность электродов, которая отражает насколько легко заряд может проходить через него (какой процент емкости безвозвратно теряется при цикле заряд-разряд.), стабилизировалась на очень высокой отметке 99,1 процента.