Пляжи на Бали превратились в помойку из-за сезонных ветров (фото)

Популярные пляжи Бали в курортной зоне Кута заваливают тонны мусора, приносимые из океана, несмотря на ежедневные усилия по их очистке, сообщает Reuters.

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Местные службы делают все возможное чтобы сохранить пляжи в чистоте, в том числе применяют тяжелую технику, но их усилий явно не достаточно.

Отметим, что муссонные дожди и ветра едва ли не каждый год в это время приносят на пляжи местных курортов кучи пластика, дерева, железных банок и прочих отходов.