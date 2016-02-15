Пляжи на Бали превратились в помойку из-за сезонных ветров (фото)
16:56, 15 февраля 2016Мусор
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Пляжи в курортной зоне Кута на Бали завалило мусором из-за сезонных ветров.
REUTERS
Популярные пляжи Бали в курортной зоне Кута заваливают тонны мусора, приносимые из океана, несмотря на ежедневные усилия по их очистке, сообщает Reuters.
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Местные службы делают все возможное чтобы сохранить пляжи в чистоте, в том числе применяют тяжелую технику, но их усилий явно не достаточно.
Отметим, что муссонные дожди и ветра едва ли не каждый год в это время приносят на пляжи местных курортов кучи пластика, дерева, железных банок и прочих отходов.
REUTERS
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