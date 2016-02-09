В Мексике пластиковые отходы превращают в доступное жилье (фото)

EcoDomus, стартап в Пуэбла, Мексика, ведет свою борьбу с проблемой пластиковых отходов одним необычным способом, пишет Facepla.net со ссылкой на Ecodomum.

Они собирают пластиковый мусор в стране и утилизируют его, используя в качестве строительного материала для строительства доступного жилья. В Мексике ежегодно потребляют более чем 5 миллионов тонн пластика, поэтому у небольшой компании надолго хватит рабочего материала.

Сначала EcoDomus собирает использованные пластиковые отходы любого вида, после сортирует их, выбирая такой тип, который будет плавиться, не выделяя ядовитые газы. Затем работники используют машину для измельчения пластика на мелкие кусочки. После этого пластик помещают в печь при 350 градусах C примерно на полчаса, пока материал не расплавится.

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Как только смесь становится достаточно мягкий, она помещается в гидравлический пресс, где приобретает форму панели, длиной примерно 8 футов (2,4 м), шириной 4 фута (1,2 м) и толщиной 1 дюйм (2,54 см) - размер стандартного листа фанеры.

Дома, собранные из таких панелей имеют ряд преимуществ. Пластик не разлагается, что является проблемой, пока вы не используете его для дома, который, вы бы хотели, простоял не менее 100 лет. Так как это пластик, он не будет пропускать воду.

Каждый из домов EcoDomus имеет жилую площадь примерно 430 квадратных футов (40 м2), использует 2 тонны пластика и текущих государственных субсидий на общую стоимость всего 5 000 песо (или примерно $ 280 долларов США).