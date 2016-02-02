H&M вручит миллион евро создателям текстиля из отходов производства сока

Среди участников конкурса - создатели инновационного текстиля из отходов производства цитрусового сока, проект онлайн-рынка для переработчиков текстильных остатков и технология использования микробов для переработки отходов полиэстера.

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Несмотря на то, что финалистов Global Change Award определило специально созданное жюри, мнение пользователей интернета будет иметь значение: онлайн-голосование определит, какие доли гранта получит каждый из финалистов. Идея, завоевавшая большинство голосов, получит 300 тыс. евро, за второе место полагается 250 тыс., за остальные - по 150 тыс. Проголосовать на globalchangeaward.com до 7 февраля может любой желающий.

Премия Global Change Award, учрежденная некоммерческой организацией H&M Conscious Foundation в 2015 году, призвана сделать модную индустрию более экологичной. Премия будет впервые вручена 10 февраля 2016 года в Стокгольме по результатам онлайн-голосования. Грант на сумму миллион евро разделят между пятью финалистами конкурса, выбранными жюри. Деньги пойдут на реализацию проектов конкурсантов, которые помогут сократить наносимый вред окружающей среде и использовать меньше энергии.